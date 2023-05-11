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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Байер
Рома - Байер: обзор матча 11 мая 2023
Рома
11.05.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Байер
63'
Э. Бове
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Байер
Желтая карточка
Л. Спинаццола
90'
+3
90'
+2
Замена
Н. Амири
️️️️
Р. Андрих
Желтая карточка
Р. Ибаньес
89'
Желтая карточка
Т. Абрахам
76'
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Белотти
76'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Э. Бове
76'
72'
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
72'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Гложек
ГОЛ! 1:0!
Э. Бове
Пас отдал
Т. Абрахам
63'
58'
Желтая карточка
Д. Та
Желтая карточка
Д. Манчини
58'
57'
Желтая карточка
М. Диаби
50'
Желтая карточка
Р. Андрих
36'
Замена
М. Баккер
️️️️
О. Коссуну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Мади Камара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
41
Максимилиан Нейтгенс
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Челик
18
Матич
4
Кристанте
8
Бове
7
Пеллегрини
18
Абрахам
11
Белотти
3-2-2-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
31
Коссуну
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
19
Диаби
10
Гложек
8
Бове
23
Вейналдум
23
Вейналдум
8
Бове
11
Белотти
21
Дибала
21
Дибала
11
Белотти
31
Коссуну
5
Баккер
5
Баккер
31
Коссуну
8
Андрих
10
Амири
10
Амири
8
Андрих
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
10
Гложек
20
Азмун
20
Азмун
10
Гложек
Остались в запасе
Рома
Байер
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
36
Никлас Ломб
ВР
41
Максимилиан Нейтгенс
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
41
Максимилиан Нейтгенс
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Рома - Байер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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