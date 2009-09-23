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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Куинз Парк Рейнджерс
Челси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 23 сентября 2009
Челси
23.09.2009, среда, 22:45
Кубок Английской лиги
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
53'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Терри
️️️️
С. Хатчинсон
Замена
А. Пелликори
️️️️
Д. Симпсон
Замена
Х. Эфрейм
️️️️
М. Роулендс
Замена
Э. Коул
️️️️
Ю. Жирков
Замена
А. Таарабт
️️️️
Р. Вайн
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
0
Жулиано Беллетти
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
18
Юрий Жирков
ЦП
12
Джо Коул
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Куинз Парк Рейнджерс
22
Том Хитон
ВР
31
Каспарс Горкшс
ЛЗ
5
Дамион Стюарт
ЦЗ
8
Микеле Лейгертвуд
ЦЗ
26
Гэри Борроудейл
ПЗ
4
Мартин Роулендс
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Алехандро Форлин
ПП
32
Роуан Вайн
ЦФ
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Мэгильтон
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
14
Гэвин Мэхон
ЦП
22
Хоган Эфрейм
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
19
Патрик Агьеманг
ЦФ
81
Алессандро Пелликори
ЦФ
4-4-2
40
Илариу
0
Беллетти
5
Хатчинсон
20
Иванович
19
Феррейра
13
Малуда
12
Оби Микел
18
Жирков
12
Коул
16
Борини
8
Калу
4-2-1-2
22
Хитон
26
Борроудейл
5
Стюарт
8
Лейгертвуд
31
Горкшс
18
Форлин
4
Роулендс
15
Раутледж
20
Симпсон
32
Вайн
18
Жирков
3
Коул
3
Коул
18
Жирков
5
Хатчинсон
26
Терри
26
Терри
5
Хатчинсон
13
Малуда
8
Лэмпард
8
Лэмпард
13
Малуда
4
Роулендс
22
Эфрейм
22
Эфрейм
4
Роулендс
20
Симпсон
81
Пелликори
81
Пелликори
20
Симпсон
32
Вайн
49
Таарабт
49
Таарабт
32
Вайн
Остались в запасе
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Неманья Матич
ОП
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
14
Гэвин Мэхон
ЦП
19
Патрик Агьеманг
ЦФ
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
24
Радек Черны
ВР
Главный тренер
Джим Мэгильтон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Неманья Матич
ОП
2
Майкл Эссьен
ОП
Остались в запасе
14
Гэвин Мэхон
ЦП
19
Патрик Агьеманг
ЦФ
28
Питер Рэмедж
ЦЗ
24
Радек Черны
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Джим Мэгильтон
Статистика матча Челси - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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