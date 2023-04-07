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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Балашиха - Спартак Т
Балашиха - Спартак Т: обзор матча 07 апреля 2023
Балашиха
07.04.2023, пятница, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, группа B, 2 тур
4 : 2
Завершен
Спартак Т
19'
А. Фатихов
83'
С. Орлов (П)
90+1'
С. Орлов
90+4'
С. Орлов
63'
Д. Скрыпников
68'
В. Победимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балашиха - Спартак Т
ГОЛ! 4:2!
С. Орлов
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
С. Орлов
90'
+1
Желтая карточка
В. Борзенков
90'
90'
Желтая карточка
Р. Ямлиханов
Замена
В. Коробов
️️️️
А. Ибрагимов
89'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
Э. Гиниятуллин
89'
85'
Желтая карточка
Д. Кольтюков
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Орлов
83'
80'
Желтая карточка
С. Шабанов
Желтая карточка
В. Козырев
77'
77'
Замена
И. Горелов
️️️️
М. Белов
77'
Замена
Р. Ямлиханов
️️️️
Д. Скрыпников
Замена
М. Пашкин
️️️️
Д. Кошелев
73'
Замена
Ш. Зарипов
️️️️
М. Лучинкин
73'
Желтая карточка
С. Орлов
72'
69'
Замена
А. Новиков
️️️️
В. Победимов
69'
Замена
Д. Кольтюков
️️️️
О. Чернышов
68'
ГОЛ! 1:2!
В. Победимов
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Скрыпников
Замена
В. Борзенков
️️️️
Е. Кучеров
63'
Вторая желтая
Е. Ильяшенко
59'
57'
Вторая желтая
А. Часовских
46'
Замена
Д. Никитцев
️️️️
И. Бзикадзе
Желтая карточка
Е. Ильяшенко
45'
Желтая карточка
Д. Кошелев
35'
30'
Вторая желтая
М. Перегудов
23'
Желтая карточка
М. Перегудов
ГОЛ! 1:0!
А. Фатихов
19'
10'
Желтая карточка
А. Часовских
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балашиха
1
Виктор Козырев
ВР
4
Даниил Кошелев
ЦЗ
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
22
Абубакар Ибрагимов
ПЗ
20
Яков Солодянкин
ПЗ
8
Егор Ильяшенко
ОП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
77
Эмиль Гиниятуллин
ЦП
45
Егор Кучеров
ЦП
5
Сергей Орлов
ЦФ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Спартак Т
31
Денис Мухин
ВР
78
Иван Бзикадзе
ЛЗ
4
Сергей Щигорев
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
17
Максим Перегудов
ПЗ
92
Михаил Белов
ОП
10
Денис Скрыпников
ЦП
17
Владимир Победимов
АП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Сергей Архипов
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Главный тренер
Сергей Рыжиков
Балашиха
67
Артем Водяный
ВР
11
Шамиль Зарипов
ЦЗ
36
Федор Мирошин
ЦЗ
20
Владислав Борзенков
ОП
17
Михаил Пашкин
ОП
19
Виктор Коробов
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
28
Александр Васильев
ЦФ
Спартак Т
1
Александр Баженов
ВР
14
Денис Никитцев
ЦЗ
5
Дмитрий Масленников
ПЗ
26
Роберт Ямлиханов
ОП
10
Игорь Горелов
ЦП
20
Александр Малин
АП
11
Александр Новиков
ПВ
25
Дмитрий Кольтюков
ПВ
17
Иван Пчелинцев
ЦФ
4-1-3-2
1
Козырев
22
Ибрагимов
4
Кошелев
90
Лучинкин
20
Солодянкин
8
Ильяшенко
7
Никитинский
77
Гиниятуллин
45
Кучеров
15
Фатихов
5
Орлов
4-1-1-2-2
31
Мухин
17
Перегудов
4
Щигорев
3
Шабанов
78
Бзикадзе
92
Белов
10
Скрыпников
7
Чернышов
17
Победимов
15
Часовских
15
Архипов
90
Лучинкин
11
Зарипов
11
Зарипов
90
Лучинкин
45
Кучеров
20
Борзенков
20
Борзенков
45
Кучеров
4
Кошелев
17
Пашкин
17
Пашкин
4
Кошелев
77
Гиниятуллин
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
77
Гиниятуллин
22
Ибрагимов
19
Коробов
19
Коробов
22
Ибрагимов
10
Скрыпников
26
Ямлиханов
26
Ямлиханов
10
Скрыпников
92
Белов
10
Горелов
10
Горелов
92
Белов
17
Победимов
11
Новиков
11
Новиков
17
Победимов
78
Бзикадзе
14
Никитцев
14
Никитцев
78
Бзикадзе
7
Чернышов
25
Кольтюков
25
Кольтюков
7
Чернышов
Остались в запасе
Балашиха
Спартак Т
28
Александр Васильев
ЦФ
67
Артем Водяный
ВР
36
Федор Мирошин
ЦЗ
17
Иван Пчелинцев
ЦФ
1
Александр Баженов
ВР
20
Александр Малин
АП
5
Дмитрий Масленников
ПЗ
Главный тренер
Сергей Рыжиков
Остались в запасе
28
Александр Васильев
ЦФ
67
Артем Водяный
ВР
36
Федор Мирошин
ЦЗ
Остались в запасе
17
Иван Пчелинцев
ЦФ
1
Александр Баженов
ВР
20
Александр Малин
АП
5
Дмитрий Масленников
ПЗ
Главный тренер
Сергей Рыжиков
Статистика матча Балашиха - Спартак Т
5
1
2
5
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур
Балашиха
1 : 8
10.06.2023
Арсенал-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 11 тур
Строгино
4 : 1
04.06.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
28.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур
Пересвет
2 : 1
21.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Балашиха
0 : 5
15.05.2023
Квант
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Волна
0 : 0
18.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Информация о матче
Главный судья:
Данила Цурков
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Рыков (Томск)
Никита Воропаев (Калининград)
Резервный судья:
Святослав Спирин (Жуковский)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Владимир Шабанов (Набережные Челны)
Стадион:
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