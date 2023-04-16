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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия
Рапид - Аустрия: обзор матча 16 апреля 2023
Рапид
16.04.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
3 : 3
Завершен
Аустрия
15'
Г. Бургшталлер
43'
Р. Кершбаум
84'
М. Груль
29'
А. Грубер
31'
Х. Табакович
78'
Х. Табакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Аустрия
Желтая карточка
Т. Шик
90'
+5
Замена
М. Морман
️️️️
Л. Кверфельд
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Н. Доведан
90'
+1
Замена
Д. Холланд
️️️️
Д. Фиц
Желтая карточка
А. Пейич
90'
90'
Желтая карточка
Д. Фиц
86'
Вторая желтая
Х. Табакович
ГОЛ! 3:3!
М. Груль
84'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Р. Кершбаум
83'
78'
ГОЛ! 2:3!
Х. Табакович
Пас отдал
Д. Фиц
76'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Браунедер
75'
Замена
Н. Доведан
️️️️
А. Грубер
66'
Желтая карточка
Х. Табакович
Замена
П. Грайль
️️️️
О. Штрунц
63'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Освальд
63'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
62'
Красная карточка
Д. Касиус
47'
ГОЛ! 2:2!
Р. Кершбаум
43'
31'
ГОЛ! 1:2!
Х. Табакович
Пас отдал
А. Грубер
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Грубер
Пас отдал
Д. Фиц
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Й. Ауэр
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
5
Роман Кершбаум
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
19
Николас Кюн
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
77
Александар Юкич
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хедл
21
Соллбауэр
14
Кверфельд
30
Касиус
6
Пейич
23
Ауэр
28
Освальд
5
Кершбаум
18
Груль
17
Штрунц
9
Бургшталлер
3-2-3-2
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
5
Мюль
26
Ранфтль
23
Браунедер
30
Фишер
36
Фиц
43
Польстер
9
Грубер
9
Табакович
14
Кверфельд
5
Морман
5
Морман
14
Кверфельд
28
Освальд
13
Шик
13
Шик
28
Освальд
17
Штрунц
18
Грайль
18
Грайль
17
Штрунц
5
Кершбаум
9
Дрейф
9
Дрейф
5
Кершбаум
36
Фиц
8
Холланд
8
Холланд
36
Фиц
23
Браунедер
77
Юкич
77
Юкич
23
Браунедер
9
Грубер
14
Доведан
14
Доведан
9
Грубер
Остались в запасе
Рапид
Аустрия
21
Бернхард Унгер
ВР
19
Николас Кюн
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
19
Николас Кюн
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Рапид - Аустрия
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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