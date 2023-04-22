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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 22 апреля 2023
Манчестер Сити
22.04.2023, суббота, 18:45
Англия. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
43'
Р. Марез (П)
61'
Р. Марез
66'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Замена
Р. Льюис
️️️️
Б. Силва
81'
76'
Замена
И. Кулибали
️️️️
А. Ахмедходжич
76'
Замена
Д. Богль
️️️️
Д. Балдок
75'
Замена
К. Бешам
️️️️
С. Берге
Замена
К. Филлипс
️️️️
И. Гюндоган
75'
74'
Желтая карточка
О. Норвуд
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Э. Холанд
68'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Грилиш
67'
ГОЛ! 3:0!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Грилиш
66'
66'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Флек
ГОЛ! 2:0!
Р. Марез
61'
58'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. Джеббисон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Марез
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Коул Палмер
ПВ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
17
Гомес
28
Аканджи
14
Ляпорт
2
Уокер
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
9
Холанд
19
Альварес
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
15
Ахмедходжич
32
Балдок
16
Берге
3
Лоу
7
Ндиайе
13
Флек
10
Норвуд
29
Джеббисон
10
Грилиш
10
Палмер
10
Палмер
10
Грилиш
9
Холанд
47
Фоден
47
Фоден
9
Холанд
20
Силва
82
Льюис
82
Льюис
20
Силва
20
Гюндоган
27
Филлипс
27
Филлипс
20
Гюндоган
16
Берге
6
Бешам
6
Бешам
16
Берге
32
Балдок
2
Богль
2
Богль
32
Балдок
15
Ахмедходжич
48
Кулибали
48
Кулибали
15
Ахмедходжич
13
Флек
14
Шарп
14
Шарп
13
Флек
29
Джеббисон
9
МакБарни
9
МакБарни
29
Джеббисон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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