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Ювентус - Спортинг

13.04.2023, Четверг, 22:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/4 финала , первый матч Ювентус - Спортинг
Лига чемпионов (2017/2018), группа D
4 тур
31 октября, вторник 22:45 Спортинг 1:1 Ювентус
3 тур
18 октября, среда 21:45 Ювентус 2:1 Спортинг
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