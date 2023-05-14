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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Арис
Панатинаикос - Арис: обзор матча 14 мая 2023
Панатинаикос
14.05.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 10 тур
1 : 1
Завершен
Арис
6'
Л. Кляйнхайзлер
29'
Х. Итурбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Арис
90'
+1
Замена
Фабиано
️️️️
В. Дарида
89'
Желтая карточка
В. Дарида
Замена
Б. Вербич
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
83'
80'
Желтая карточка
Л. Пальма
77'
Пенальти не реализован!
А. Камара
Замена
С. Паласиос
️️️️
Д. Курбелис
77'
65'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Итурбе
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
64'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Бернард
64'
46'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Л. Христодулопулос
46'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Грэй
Желтая карточка
З. Шарлия
37'
32'
Желтая карточка
А. Грэй
29'
ГОЛ! 1:1!
Х. Итурбе
ГОЛ! 1:0!
Л. Кляйнхайзлер
Пас отдал
Бернард
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
18
Матео Гарсия
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-3-3-1
12
Лодыгин
31
Шарлия
32
Магнуссон
27
Коцирас
21
Перес
6
Курбелис
27
Хуанкар
11
Бернард
30
Кляйнхайзлер
7
Мансини
7
Иоаннидис
4-4-1-1
1
Сиабанис
28
Одубайо
63
Н'Кулу
43
Персман
18
Мазику
16
Дарида
5
Этебо
88
Сгурос
7
Христодулопулос
11
Итурбе
45
Грэй
11
Бернард
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
11
Бернард
30
Кляйнхайзлер
7
Вербич
7
Вербич
30
Кляйнхайзлер
6
Курбелис
34
Паласиос
34
Паласиос
6
Курбелис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
16
Дарида
4
Фабиано
4
Фабиано
16
Дарида
11
Итурбе
18
Гарсия
18
Гарсия
11
Итурбе
7
Христодулопулос
77
Пальма
77
Пальма
7
Христодулопулос
45
Грэй
33
Камара
33
Камара
45
Грэй
Остались в запасе
Панатинаикос
Арис
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
Главный тренер
Иван Йованович
1
Julián Cuesta
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Панатинаикос - Арис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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