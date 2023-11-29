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Форталеза - Гойас

29.11.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 37 тур Форталеза - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
18 тур
2 августа, среда 00:00 Гойас Форталеза
Бразилия. Серия А 2022
29 тур
2 октября, воскресенье 01:00 Гойас 0:1 Форталеза
10 тур
10 июня, пятница 02:00 Форталеза 1:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2020
23 тур
27 ноября, пятница 02:00 Форталеза 1:1 Гойас
4 тур
20 августа, четверг 02:30 Гойас 1:3 Форталеза
Бразилия. Серия А 2019
36 тур
1 декабря, воскресенье 22:00 Гойас 1:2 Форталеза
17 тур
1 сентября, воскресенье 22:00 Форталеза 2:0 Гойас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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