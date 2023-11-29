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Атлетико Минейро - Сан-Паулу

29.11.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 37 тур Атлетико Минейро - Сан-Паулу
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
18 тур
2 августа, среда 00:00 Сан-Паулу Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2022
35 тур
2 ноября, среда 03:30 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро
16 тур
11 июля, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2021
22 тур
26 сентября, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро
3 тур
13 июня, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
26 тур
17 декабря, четверг 03:30 Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро
7 тур
4 сентября, пятница 02:00 Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2019
28 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро
9 тур
14 июня, пятница 02:00 Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2018
23 тур
6 сентября, четверг 03:45 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу
4 тур
6 мая, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2017
27 тур
12 октября, четверг 03:45 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу
8 тур
18 июня, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2016
37 тур
27 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу
18 тур
5 августа, пятница 01:30 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2015
35 тур
20 ноября, пятница 03:00 Сан-Паулу 4:2 Атлетико Минейро
16 тур
30 июля, четверг 04:00 Атлетико Минейро 3:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
28 тур
12 октября, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу
9 тур
1 июня, воскресенье 01:30 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2013
22 тур
19 сентября, четверг 04:50 Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро
3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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