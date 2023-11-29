Атлетико Минейро - Сан-Паулу

|18 тур
|2 августа, среда
|00:00
|Сан-Паулу
|Атлетико Минейро
|18 тур
|2 августа, среда
|00:00
|Сан-Паулу
|Атлетико Минейро
|35 тур
|2 ноября, среда
|03:30
|Сан-Паулу
|2:2
|Атлетико Минейро
|16 тур
|11 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|0:0
|Сан-Паулу
|22 тур
|26 сентября, воскресенье
|03:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Атлетико Минейро
|3 тур
|13 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Сан-Паулу
|26 тур
|17 декабря, четверг
|03:30
|Сан-Паулу
|3:0
|Атлетико Минейро
|7 тур
|4 сентября, пятница
|02:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Сан-Паулу
|28 тур
|27 октября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:0
|Атлетико Минейро
|9 тур
|14 июня, пятница
|02:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Сан-Паулу
|23 тур
|6 сентября, четверг
|03:45
|Атлетико Минейро
|1:0
|Сан-Паулу
|4 тур
|6 мая, воскресенье
|01:00
|Сан-Паулу
|2:2
|Атлетико Минейро
|27 тур
|12 октября, четверг
|03:45
|Атлетико Минейро
|1:0
|Сан-Паулу
|8 тур
|18 июня, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:2
|Атлетико Минейро
|37 тур
|27 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:2
|Сан-Паулу
|18 тур
|5 августа, пятница
|01:30
|Сан-Паулу
|1:2
|Атлетико Минейро
|35 тур
|20 ноября, пятница
|03:00
|Сан-Паулу
|4:2
|Атлетико Минейро
|16 тур
|30 июля, четверг
|04:00
|Атлетико Минейро
|3:1
|Сан-Паулу
|28 тур
|12 октября, воскресенье
|23:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Сан-Паулу
|9 тур
|1 июня, воскресенье
|01:30
|Сан-Паулу
|2:1
|Атлетико Минейро
|22 тур
|19 сентября, четверг
|04:50
|Сан-Паулу
|1:0
|Атлетико Минейро
|3 тур
|3 июня, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|0:0
|Сан-Паулу
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0