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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Палмейрас
Фламенго - Палмейрас: обзор матча 09 ноября 2023
Фламенго
09.11.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Палмейрас
18'
Педро
29'
Д. Де Арраскаэта
64'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Палмейрас
89'
Желтая карточка
Вандерлан
Замена
В. Уго
️️️️
Эвертон
81'
Замена
Р. Кайо
️️️️
Э. Пульгар
81'
Замена
Уэсли
️️️️
Л. Араухо
76'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
76'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
68'
66'
Замена
Вандерлан
️️️️
Х. Пикерес
66'
Замена
Рони
️️️️
Р. Вейга
ГОЛ! 3:0!
Педро
Пас отдал
Жерсон
64'
53'
Замена
Навес
️️️️
Б. Лопес
48'
Красная карточка
Г. Гомес
46'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Риос
46'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Луан
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Эвертон
29'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Э. Пульгар
18'
Желтая карточка
Педро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Ричард Риос
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
35
Rayan
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
4-1-2-3
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
2
Матеузиньо
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
3-2-2-2-1
1
Вевертон
13
Луан
26
Серкейра
15
Гомес
12
Майке
22
Пикерес
5
Риос
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
23
Вейга
9
Эндрик
5
Пульгар
30
Кайо
30
Кайо
5
Пульгар
7
Араухо
43
Уэсли
43
Уэсли
7
Араухо
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
7
Эвертон
30
Уго
30
Уго
7
Эвертон
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
22
Пикерес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
22
Пикерес
77
Лопес
5
Навес
5
Навес
77
Лопес
5
Риос
5
Фабиньо
5
Фабиньо
5
Риос
23
Вейга
33
Рони
33
Рони
23
Вейга
13
Луан
31
Гилерме
31
Гилерме
13
Луан
Остались в запасе
Фламенго
Палмейрас
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
35
Rayan
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
14
Марсело Ломба
ВР
14
Маркос Роша
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
35
Rayan
ЦП
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
14
Маркос Роша
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Фламенго - Палмейрас
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Маракана
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