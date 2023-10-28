Баия - Флуминенсе

|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Флуминенсе
|Баия
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Флуминенсе
|Баия
|37 тур
|5 декабря, воскресенье
|22:00
|Баия
|2:0
|Флуминенсе
|18 тур
|31 августа, вторник
|01:00
|Флуминенсе
|2:0
|Баия
|34 тур
|4 февраля, четверг
|03:30
|Баия
|0:1
|Флуминенсе
|15 тур
|11 октября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Баия
|25 тур
|13 октября, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|2:0
|Баия
|6 тур
|27 мая, понедельник
|01:00
|Баия
|3:2
|Флуминенсе
|36 тур
|23 ноября, пятница
|02:00
|Баия
|2:0
|Флуминенсе
|17 тур
|6 августа, понедельник
|01:00
|Флуминенсе
|1:1
|Баия
|31 тур
|29 октября, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:1
|Баия
|12 тур
|9 июля, воскресенье
|22:00
|Баия
|1:1
|Флуминенсе
|26 тур
|4 октября, суббота
|23:20
|Флуминенсе
|1:1
|Баия
|7 тур
|25 мая, воскресенье
|01:30
|Баия
|0:1
|Флуминенсе
|38 тур
|8 декабря, воскресенье
|23:00
|Баия
|1:2
|Флуминенсе
|19 тур
|8 сентября, воскресенье
|01:30
|Флуминенсе
|1:0
|Баия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0