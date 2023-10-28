Введите ваш ник на сайте

Баия - Флуминенсе

28.10.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 31 тур Баия - Флуминенсе
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Флуминенсе Баия
Бразилия. Серия А 2021
37 тур
5 декабря, воскресенье 22:00 Баия 2:0 Флуминенсе
18 тур
31 августа, вторник 01:00 Флуминенсе 2:0 Баия
Бразилия. Серия А 2020
34 тур
4 февраля, четверг 03:30 Баия 0:1 Флуминенсе
15 тур
11 октября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:0 Баия
Бразилия. Серия А 2019
25 тур
13 октября, воскресенье 01:00 Флуминенсе 2:0 Баия
6 тур
27 мая, понедельник 01:00 Баия 3:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2018
36 тур
23 ноября, пятница 02:00 Баия 2:0 Флуминенсе
17 тур
6 августа, понедельник 01:00 Флуминенсе 1:1 Баия
Бразилия. Серия А 2017
31 тур
29 октября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:1 Баия
12 тур
9 июля, воскресенье 22:00 Баия 1:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2014
26 тур
4 октября, суббота 23:20 Флуминенсе 1:1 Баия
7 тур
25 мая, воскресенье 01:30 Баия 0:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2013
38 тур
8 декабря, воскресенье 23:00 Баия 1:2 Флуминенсе
19 тур
8 сентября, воскресенье 01:30 Флуминенсе 1:0 Баия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 