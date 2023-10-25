Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу

|11 тур
|21 июня, среда
|00:00
|Сан-Паулу
|Атлетико Паранаэнсе
|11 тур
|21 июня, среда
|00:00
|Сан-Паулу
|Атлетико Паранаэнсе
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Сан-Паулу
|1 тур
|11 апреля, понедельник
|01:00
|Сан-Паулу
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе
|34 тур
|25 ноября, четверг
|03:30
|Сан-Паулу
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|15 тур
|8 августа, воскресенье
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|Сан-Паулу
|30 тур
|17 января, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Сан-Паулу
|32 тур
|10 ноября, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|13 тур
|22 августа, четверг
|01:15
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Сан-Паулу
|30 тур
|21 октября, воскресенье
|01:00
|Сан-Паулу
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|11 тур
|9 июня, суббота
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Сан-Паулу
|28 тур
|15 октября, воскресенье
|03:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|9 тур
|22 июня, четверг
|03:45
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Сан-Паулу
|26 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Сан-Паулу
|7 тур
|12 июня, воскресенье
|03:00
|Сан-Паулу
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе
|29 тур
|4 октября, воскресенье
|03:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|10 тур
|2 июля, четверг
|04:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Сан-Паулу
|27 тур
|9 октября, четверг
|02:30
|Сан-Паулу
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|8 тур
|29 мая, четверг
|05:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Сан-Паулу
|33 тур
|10 ноября, воскресенье
|23:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Сан-Паулу
|14 тур
|16 августа, пятница
|00:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0