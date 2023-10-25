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Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу

25.10.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 30 тур Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
11 тур
21 июня, среда 00:00 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2022
20 тур
31 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу
1 тур
11 апреля, понедельник 01:00 Сан-Паулу 4:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2021
34 тур
25 ноября, четверг 03:30 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе
15 тур
8 августа, воскресенье 00:00 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
30 тур
17 января, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2019
32 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 0:1 Атлетико Паранаэнсе
13 тур
22 августа, четверг 01:15 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2018
30 тур
21 октября, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе
11 тур
9 июня, суббота 22:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2017
28 тур
15 октября, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе
9 тур
22 июня, четверг 03:45 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2016
26 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу
7 тур
12 июня, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2015
29 тур
4 октября, воскресенье 03:00 Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе
10 тур
2 июля, четверг 04:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
27 тур
9 октября, четверг 02:30 Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе
8 тур
29 мая, четверг 05:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2013
33 тур
10 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Сан-Паулу
14 тур
16 августа, пятница 00:00 Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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