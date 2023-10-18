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Ботафого - Атлетико Паранаэнсе

18.10.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 28 тур Ботафого - Атлетико Паранаэнсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
9 тур
3 июня, суббота 00:00 Атлетико Паранаэнсе Ботафого
Бразилия. Серия А 2022
38 тур
13 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ботафого
19 тур
24 июля, воскресенье 03:00 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
28 тур
7 января, четверг 01:15 Ботафого 0:2 Атлетико Паранаэнсе
9 тур
9 сентября, среда 23:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2019
33 тур
18 ноября, понедельник 00:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого
14 тур
11 августа, воскресенье 22:00 Ботафого 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2018
31 тур
28 октября, воскресенье 04:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого
12 тур
14 июня, четверг 03:00 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2017
34 тур
11 ноября, суббота 22:00 Ботафого 0:1 Атлетико Паранаэнсе
15 тур
21 июля, пятница 03:00 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2016
22 тур
30 августа, вторник 02:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого
3 тур
26 мая, четверг 01:30 Ботафого 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2014
33 тур
9 ноября, воскресенье 02:00 Ботафого 0:2 Атлетико Паранаэнсе
14 тур
10 августа, воскресенье 23:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2013
35 тур
17 ноября, воскресенье 01:30 Ботафого 4:0 Атлетико Паранаэнсе
16 тур
26 августа, понедельник 00:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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