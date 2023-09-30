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Гойас - Баия

30.09.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 26 тур Гойас - Баия
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Баия Гойас
Бразилия. Серия А 2020
35 тур
7 февраля, воскресенье 01:00 Баия 3:3 Гойас
16 тур
17 октября, суббота 02:00 Гойас 1:1 Баия
Бразилия. Серия А 2019
34 тур
24 ноября, воскресенье 22:00 Гойас 4:3 Баия
15 тур
18 августа, воскресенье 22:00 Баия 1:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2014
33 тур
10 ноября, понедельник 00:30 Гойас 3:0 Баия
14 тур
10 августа, воскресенье 01:30 Баия 1:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2013
28 тур
14 октября, понедельник 01:30 Гойас 3:1 Баия
9 тур
29 июля, понедельник 00:00 Баия 2:1 Гойас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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