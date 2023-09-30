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Палмейрас - Сантос

30.09.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 26 тур Палмейрас - Сантос
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Сантос Палмейрас
Бразилия. Серия А 2022
27 тур
19 сентября, понедельник 00:30 Палмейрас 1:0 Сантос
8 тур
29 мая, воскресенье 22:00 Сантос 0:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2021
30 тур
7 ноября, воскресенье 22:00 Сантос 0:2 Палмейрас
11 тур
10 июля, суббота 22:30 Палмейрас 3:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2020
24 тур
5 декабря, суббота 23:00 Сантос 2:2 Палмейрас
5 тур
23 августа, воскресенье 22:00 Палмейрас 2:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2019
24 тур
10 октября, четверг 03:30 Сантос 2:0 Палмейрас
5 тур
19 мая, воскресенье 01:00 Палмейрас 4:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2018
32 тур
4 ноября, воскресенье 01:00 Палмейрас 3:2 Сантос
13 тур
20 июля, пятница 02:00 Сантос 1:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2017
26 тур
1 октября, воскресенье 01:00 Палмейрас 0:1 Сантос
7 тур
15 июня, четверг 03:45 Сантос 1:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2016
33 тур
30 октября, воскресенье 00:30 Сантос 1:0 Палмейрас
14 тур
13 июля, среда 02:30 Палмейрас 1:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2015
33 тур
1 ноября, воскресенье 22:00 Сантос 2:1 Палмейрас
14 тур
19 июля, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2014
29 тур
19 октября, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:3 Сантос
10 тур
18 июля, пятница 02:30 Сантос 2:0 Палмейрас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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