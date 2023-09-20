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Форталеза - Гремио

20.09.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 25 тур Форталеза - Гремио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Гремио Форталеза
Бразилия. Серия А 2021
26 тур
14 октября, четверг 02:30 Форталеза 1:0 Гремио
7 тур
28 июня, понедельник 02:00 Гремио 0:0 Форталеза
Бразилия. Серия А 2020
29 тур
10 января, воскресенье 23:00 Форталеза 0:0 Гремио
10 тур
13 сентября, воскресенье 22:00 Гремио 1:1 Форталеза
Бразилия. Серия А 2019
27 тур
19 октября, суббота 23:00 Форталеза 2:1 Гремио
8 тур
9 июня, воскресенье 01:00 Гремио 1:0 Форталеза
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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