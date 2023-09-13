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Флуминенсе - Крузейро

13.09.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 24 тур Флуминенсе - Крузейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
5 тур
10 мая, среда 00:00 Крузейро Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2019
24 тур
10 октября, четверг 03:30 Крузейро 0:0 Флуминенсе
5 тур
19 мая, воскресенье 00:01 Флуминенсе 4:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2018
21 тур
26 августа, воскресенье 03:00 Крузейро 2:1 Флуминенсе
2 тур
22 апреля, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2017
34 тур
13 ноября, понедельник 00:01 Крузейро 3:1 Флуминенсе
15 тур
21 июля, пятница 01:30 Флуминенсе 1:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2016
34 тур
6 ноября, воскресенье 22:00 Крузейро 4:2 Флуминенсе
15 тур
17 июля, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2015
31 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Крузейро 2:0 Флуминенсе
12 тур
10 июля, пятница 03:00 Флуминенсе 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2014
38 тур
7 декабря, воскресенье 22:00 Крузейро 2:1 Флуминенсе
19 тур
7 сентября, воскресенье 23:00 Флуминенсе 3:3 Крузейро
Бразилия. Серия А 2013
29 тур
17 октября, четверг 02:30 Крузейро 1:0 Флуминенсе
10 тур
1 августа, четверг 00:00 Флуминенсе 1:0 Крузейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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