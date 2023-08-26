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Ботафого - Фламенго

26.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 22 тур Ботафого - Фламенго
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
3 тур
29 апреля, суббота 00:00 Фламенго Ботафого
Бразилия. Серия А 2022
24 тур
29 августа, понедельник 00:00 Ботафого 0:1 Фламенго
5 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Фламенго 0:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2020
24 тур
5 декабря, суббота 23:00 Ботафого 0:1 Фламенго
5 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Фламенго 1:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2019
31 тур
8 ноября, пятница 02:00 Ботафого 0:1 Фламенго
12 тур
28 июля, воскресенье 22:00 Фламенго 3:2 Ботафого
Бразилия. Серия А 2018
33 тур
11 ноября, воскресенье 00:01 Ботафого 2:1 Фламенго
14 тур
22 июля, воскресенье 01:00 Фламенго 2:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2017
23 тур
11 сентября, понедельник 01:00 Ботафого 2:0 Фламенго
4 тур
4 июня, воскресенье 17:00 Фламенго 0:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2016
34 тур
5 ноября, суббота 22:00 Фламенго 0:0 Ботафого
15 тур
16 июля, суббота 22:00 Ботафого 3:3 Фламенго
Бразилия. Серия А 2014
31 тур
26 октября, воскресенье 02:00 Ботафого 2:1 Фламенго
12 тур
28 июля, понедельник 01:30 Фламенго 1:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2013
28 тур
14 октября, понедельник 01:30 Ботафого 2:1 Фламенго
9 тур
29 июля, понедельник 00:00 Фламенго 1:1 Ботафого
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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