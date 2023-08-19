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Гремио - Крузейро

19.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 21 тур Гремио - Крузейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
2 тур
22 апреля, суббота 00:00 Крузейро Гремио
Бразилия. Серия А 2019
37 тур
6 декабря, пятница 01:15 Гремио 2:0 Крузейро
18 тур
8 сентября, воскресенье 17:00 Крузейро 1:4 Гремио
Бразилия. Серия А 2018
20 тур
23 августа, четверг 03:45 Гремио 1:1 Крузейро
1 тур
14 апреля, суббота 22:00 Крузейро 0:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2017
27 тур
12 октября, четверг 03:45 Гремио 0:1 Крузейро
8 тур
20 июня, вторник 02:00 Крузейро 3:3 Гремио
Бразилия. Серия А 2016
28 тур
2 октября, воскресенье 00:30 Крузейро 1:0 Гремио
9 тур
20 июня, понедельник 01:00 Гремио 2:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2015
29 тур
4 октября, воскресенье 22:00 Крузейро 0:0 Гремио
10 тур
2 июля, четверг 04:00 Гремио 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2014
35 тур
21 ноября, пятница 02:50 Гремио 1:2 Крузейро
16 тур
22 августа, пятница 03:30 Крузейро 1:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2013
33 тур
10 ноября, воскресенье 23:00 Крузейро 3:0 Гремио
14 тур
15 августа, четверг 00:00 Гремио 3:1 Крузейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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