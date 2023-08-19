Гремио - Крузейро

|2 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Крузейро
|Гремио
|37 тур
|6 декабря, пятница
|01:15
|Гремио
|2:0
|Крузейро
|18 тур
|8 сентября, воскресенье
|17:00
|Крузейро
|1:4
|Гремио
|20 тур
|23 августа, четверг
|03:45
|Гремио
|1:1
|Крузейро
|1 тур
|14 апреля, суббота
|22:00
|Крузейро
|0:1
|Гремио
|27 тур
|12 октября, четверг
|03:45
|Гремио
|0:1
|Крузейро
|8 тур
|20 июня, вторник
|02:00
|Крузейро
|3:3
|Гремио
|28 тур
|2 октября, воскресенье
|00:30
|Крузейро
|1:0
|Гремио
|9 тур
|20 июня, понедельник
|01:00
|Гремио
|2:0
|Крузейро
|29 тур
|4 октября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:0
|Гремио
|10 тур
|2 июля, четверг
|04:00
|Гремио
|1:0
|Крузейро
|35 тур
|21 ноября, пятница
|02:50
|Гремио
|1:2
|Крузейро
|16 тур
|22 августа, пятница
|03:30
|Крузейро
|1:0
|Гремио
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0