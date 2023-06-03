Атлетико Паранаэнсе - Ботафого

|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Ботафого
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|03:00
|Ботафого
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Ботафого
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|03:00
|Ботафого
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|28 тур
|7 января, четверг
|01:15
|Ботафого
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|9 тур
|9 сентября, среда
|23:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Ботафого
|33 тур
|18 ноября, понедельник
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Ботафого
|14 тур
|11 августа, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|31 тур
|28 октября, воскресенье
|04:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Ботафого
|12 тур
|14 июня, четверг
|03:00
|Ботафого
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|34 тур
|11 ноября, суббота
|22:00
|Ботафого
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|15 тур
|21 июля, пятница
|03:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|Ботафого
|22 тур
|30 августа, вторник
|02:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Ботафого
|3 тур
|26 мая, четверг
|01:30
|Ботафого
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|33 тур
|9 ноября, воскресенье
|02:00
|Ботафого
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|14 тур
|10 августа, воскресенье
|23:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Ботафого
|35 тур
|17 ноября, воскресенье
|01:30
|Ботафого
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе
|16 тур
|26 августа, понедельник
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Ботафого
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0