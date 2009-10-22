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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Насьональ
Атлетик - Насьональ: обзор матча 22 октября 2009
Атлетик
22.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
66'
Х. Эчеберриа
86'
Ф. Льоренте
41'
Р. Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Насьональ
ГОЛ! 2:1!
Ф. Льоренте
Замена
Клебао
️️️️
Эдгар
Замена
Ж. Аурелиу
️️️️
Л. Альберто
Замена
Г. Токеро
️️️️
Х. Эчеберриа
Желтая карточка
Клебер
ГОЛ! 1:1!
Х. Эчеберриа
Замена
Матеус
️️️️
Н. Печник
Желтая карточка
Л. Альберто
Желтая карточка
А. Устариц
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Габилондо
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Ф. Йесте
ГОЛ! 0:1!
Р. Микаэл
Желтая карточка
Б. Паташак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
33
Франсиско Йесте
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Насьональ
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
2
Бруно Паташак
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
30
Леонардо Салино
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
6
Клебер
ЦП
9
Эдгар
ЦФ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Насьональ
12
Пажетат Дуглас
ВР
44
Клебао
ЦЗ
8
Педро Пачеко
ЦП
2
Жоау Аурелиу
ЦП
9
Матеус
ПП
18
Анселмо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
45
Аморебиета
29
Устариц
51
Ираола
6
Орбаис
11
Габилондо
14
Сусаета
33
Йесте
0
Эчеберриа
12
Льоренте
3-2-3-2
1
Бракали
33
Лопес
21
Нуну Пинту
2
Паташак
20
Луис Альберто
5
Халлиш
30
Салино
16
Микаэл
6
Клебер
11
Печник
9
Эдгар
11
Габилондо
18
де Маркос
18
де Маркос
11
Габилондо
33
Йесте
88
Мартинес
88
Мартинес
33
Йесте
0
Эчеберриа
23
Токеро
23
Токеро
0
Эчеберриа
9
Эдгар
44
Клебао
44
Клебао
9
Эдгар
20
Луис Альберто
2
Аурелиу
2
Аурелиу
20
Луис Альберто
11
Печник
9
Матеус
9
Матеус
11
Печник
Остались в запасе
Атлетик
Насьональ
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
12
Пажетат Дуглас
ВР
8
Педро Пачеко
ЦП
18
Анселмо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
12
Пажетат Дуглас
ВР
8
Педро Пачеко
ЦП
18
Анселмо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Атлетик - Насьональ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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