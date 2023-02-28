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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Блэкберн
Лестер - Блэкберн: обзор матча 28 февраля 2023
Лестер
28.02.2023, вторник, 22:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Блэкберн
67'
К. Ихеначо
33'
Т. Долан
52'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лестер - Блэкберн
Желтая карточка
Н. Менди
90'
+4
85'
Замена
Э. Филлипс
️️️️
Т. Мортон
85'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Р. Хеджс
Желтая карточка
К. Ихеначо
84'
83'
Желтая карточка
С. Шмодикс
76'
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Галлахер
Замена
П. Дака
️️️️
Тете
74'
Замена
Н. Менди
️️️️
Б. Сумаре
74'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Перейра
73'
ГОЛ! 1:2!
К. Ихеначо
Пас отдал
Х. Барнс
67'
61'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Прат
58'
Замена
В. Кристиансен
️️️️
Л. Томас
57'
52'
ГОЛ! 0:2!
С. Шмодикс
Пас отдал
С. Галлахер
33'
ГОЛ! 0:1!
Т. Долан
Желтая карточка
Л. Томас
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Лестер
12
Алекс Смитис
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Иверсен
33
Томас
4
Фас
12
Амарти
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
11
Барнс
26
Прат
11
Тете
9
Варди
3-2-1-2-2
1
Пирс
5
Хайам
17
Картер
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
23
Мортон
24
Долан
11
Шмодикс
20
Галлахер
26
Хеджс
33
Томас
34
Кристиансен
34
Кристиансен
33
Томас
21
Перейра
21
Кастань
21
Кастань
21
Перейра
34
Сумаре
6
Менди
6
Менди
34
Сумаре
11
Тете
27
Дака
27
Дака
11
Тете
26
Прат
17
Ихеначо
17
Ихеначо
26
Прат
23
Мортон
4
Филлипс
4
Филлипс
23
Мортон
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
2
Бриттан
26
Ранкин-Костелло
26
Хеджс
6
Бакли
6
Бакли
26
Хеджс
20
Галлахер
27
Вейл
27
Вейл
20
Галлахер
Остались в запасе
Лестер
Блэкберн
12
Алекс Смитис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
25
Джо Хилтон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Лестер - Блэкберн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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