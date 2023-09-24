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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Тромсе
Бранн - Тромсе: обзор матча 24 сентября 2023
Бранн
24.09.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
2 : 1
Завершен
Тромсе
40'
Ф. Берстинг
45+2'
Б. Финне
90+2'
В. Эрлиен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Тромсе
90'
+6
Желтая карточка
Р. Йенссен
Замена
M. Simba
️️️️
Б. Финне
90'
+4
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Эрлиен
Замена
А. Хеггебе
️️️️
У. Матисен
78'
78'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
К. Антонсен
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
62'
62'
Замена
М. Траоре
️️️️
Л. Нордас
62'
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
С. Опсал
46'
Замена
В. Эрлиен
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
ГОЛ! 2:0!
Б. Финне
Пас отдал
У. Матисен
45'
+2
Желтая карточка
Б. Финне
42'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Берстинг
Пас отдал
Б. Финне
40'
29'
Желтая карточка
К. Психе
27'
Желтая карточка
Я. Наполеон Ромсаас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
11
Рубен Йенссен
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Тромсе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Дюнгеланд
5
Сери
23
Педерсен
6
Нильсен
17
Солтведт
7
Майре
19
Картум
10
Берстинг
11
Финне
14
Матисен
3
Кнудсен
4-3-1-2
1
Хаугаард
23
Вестерлунд
6
Гундерсен
28
Психе
11
Антонсен
11
Йенссен
8
Ромсаас
5
Опсал
26
Пейнтсил
11
Нордас
5
11
Финне
70
70
11
Финне
14
Матисен
19
Хеггебе
19
Хеггебе
14
Матисен
5
Опсал
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
5
Опсал
11
Антонсен
23
Норхейм
23
Норхейм
11
Антонсен
8
Ромсаас
15
Эрлиен
15
Эрлиен
8
Ромсаас
11
Нордас
24
Траоре
24
Траоре
11
Нордас
Остались в запасе
Бранн
Тромсе
12
S. Crone
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
12
S. Crone
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Бранн - Тромсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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