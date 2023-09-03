Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Мольде
Хаугесунд - Мольде: обзор матча 03 сентября 2023
Хаугесунд
03.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 2
Завершен
Мольде
82'
A. Baertelsen
7'
В. Бериша
69'
М. Эйкрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Мольде
Замена
V. Solheim
️️️️
Б. Лейте
90'
+1
Вторая желтая
П. Теркильдсен
89'
89'
Желтая карточка
М. Гредем
83'
Замена
М. Гредем
️️️️
К. Эриксен
ГОЛ! 1:2!
A. Baertelsen
Пас отдал
П. Теркильдсен
82'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Ю. Эскесен
80'
73'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
В. Бериша
69'
ГОЛ! 0:2!
М. Эйкрем
66'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Э. Брейвик
66'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Китолано
Замена
M. Ngalina
️️️️
Б. Нжие
66'
25'
Желтая карточка
К. Эриксен
Желтая карточка
П. Теркильдсен
22'
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Бериша
Пас отдал
Я. Карлстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Claus Niyukuri
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хаугесунд
1
Sander Østraat
ВР
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
20
Michee Ngalina
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
2-1-3-2-3
22
Крузнелл
21
18
Кригард
2
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
10
Нжие
34
Эскесен
16
Лейте
1
29
Диарра
3-2-2-1-2
28
Карлстрем
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
6
Эллингсен
28
Хауген
8
Левик
17
Китолано
10
Брейвик
16
Эриксен
25
14
Бериша
16
Лейте
18
18
16
Лейте
34
Эскесен
23
Хейсман
23
Хейсман
34
Эскесен
10
Нжие
20
20
10
Нжие
14
Бериша
6
Эдегор
6
Эдегор
14
Бериша
16
Эриксен
28
Гредем
28
Гредем
16
Эриксен
17
Китолано
23
Эйкрем
23
Эйкрем
17
Китолано
10
Брейвик
5
Хестад
5
Хестад
10
Брейвик
Остались в запасе
Хаугесунд
Мольде
1
Sander Østraat
ВР
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
31
Оливер Петерсен
ВР
31
Андреас Миклебуст
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Sander Østraat
ВР
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
31
Андреас Миклебуст
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Хаугесунд - Мольде
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
Все
Хаугесунд
Мольде
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+