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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Русенборг
Хаугесунд - Русенборг: обзор матча 06 августа 2023
Хаугесунд
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
1 : 2
Завершен
Русенборг
2'
С. Ибрахим Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Русенборг
83'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
Э. Тагсет
78'
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Б. Нжие
78'
Желтая карточка
U. Tillung Fredriksen
77'
Вторая желтая
Б. Лейте
69'
64'
Замена
А. Андерссон
️️️️
Л. Корник
64'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Д. Нельсон
Желтая карточка
Б. Лейте
63'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Беркеейет
31'
Замена
️️️️
U. Jenssen
ГОЛ! 1:0!
С. Ибрахим Диарра
Пас отдал
Б. Нжие
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
19
Карло Хольс
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Селвик
22
Крузнелл
21
18
Кригард
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
27
Санде
10
Нжие
12
16
Лейте
29
Диарра
3-4-2-1
12
Тангвик
29
Рейтан
5
19
Перейра
22
Фредериксен
8
Беркеейет
20
Тагсет
10
Торвальдссон
2
Корник
26
Нельсон
19
Хольс
10
Нжие
34
Эскесен
34
Эскесен
10
Нжие
2
Корник
18
Андерссон
18
Андерссон
2
Корник
20
Тагсет
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
20
Тагсет
26
Нельсон
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
26
Нельсон
Остались в запасе
Хаугесунд
Русенборг
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Хаугесунд - Русенборг
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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