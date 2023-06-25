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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Хаугесунд
Мольде - Хаугесунд: обзор матча 25 июня 2023
Мольде
25.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
1 : 0
Завершен
Хаугесунд
39'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Хаугесунд
Желтая карточка
Я. Карлстрем
90'
+6
Желтая карточка
М. Бьорнбак
90'
+5
90'
+4
Красная карточка
С. Ибрахим Диарра
Замена
Э. Хауган
️️️️
Э. Брейвик
90'
+1
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
90'
+1
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
86'
85'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
М. Кристенсен
84'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
79'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Б. Лейте
79'
Замена
А. Паязити
️️️️
М. Санде
Замена
Н. Эдегор
️️️️
Э. Китолано
70'
Замена
Б. Риса
️️️️
А. Хагельскьер
64'
Желтая карточка
А. Хагельскьер
58'
44'
Желтая карточка
Б. Лейте
ГОЛ! 1:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Э. Китолано
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
3-2-2-3
28
Карлстрем
16
Хансен
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
28
Хауген
25
Линнес
10
Брейвик
17
Китолано
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
28
Гредем
3-1-3-1-2
1
Селвик
21
5
22
Крузнелл
18
Кригард
27
Санде
26
Кристенсен
2
Теркильдсен
10
Нжие
16
Лейте
29
Диарра
45
Хагельскьер
33
Риса
33
Риса
45
Хагельскьер
10
Брейвик
19
Хауган
19
Хауган
10
Брейвик
17
Китолано
6
Эдегор
6
Эдегор
17
Китолано
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
27
Санде
4
Паязити
4
Паязити
27
Санде
26
Кристенсен
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
26
Кристенсен
16
Лейте
34
Эскесен
34
Эскесен
16
Лейте
Остались в запасе
Мольде
Хаугесунд
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Мольде - Хаугесунд
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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