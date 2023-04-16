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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Бранн
Одд - Бранн: обзор матча 16 апреля 2023
Одд
16.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
2 : 0
Завершен
Бранн
45'
Ф. Реннинген Йоргенсен
70'
М. Ингебригтсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Бранн
90'
+4
Желтая карточка
А. Хеггебе
89'
Замена
I. Hjorteseth
️️️️
С. Хельтне Нильсен
Желтая карточка
К. Валлем
88'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
O. Erik Midtskogen
87'
78'
Замена
Н. Кастро
️️️️
О. Бломберг
Замена
Л. Овусу
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
72'
71'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
М. Расмуссен
ГОЛ! 2:0!
М. Ингебригтсен
Пас отдал
К. Валлем
70'
57'
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Реннинген Йоргенсен
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Бранн
33
Marius Trengereid
ЦП
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
2-1-2-5
3
Баккей
26
Гьенгор
1
Йоргенсен
6
Валлем
19
Ингебригтсен
21
Хаген
9
28
Овусу
15
1
Вальстедт
2-3-5
12
5
Сери
7
Майре
10
Берстинг
11
Финне
3
Вольфе
11
Бломберг
6
Нильсен
20
Расмуссен
24
Кристиансен
1
Йоргенсен
24
Овусу
24
Овусу
1
Йоргенсен
9
11
Тевелде
11
Тевелде
9
11
Бломберг
9
Кастро
9
Кастро
11
Бломберг
6
Нильсен
31
31
6
Нильсен
20
Расмуссен
19
Хеггебе
19
Хеггебе
20
Расмуссен
Остались в запасе
Одд
Бранн
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
33
Marius Trengereid
ЦП
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
33
Диогу Томаш
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Остались в запасе
33
Marius Trengereid
ЦП
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Одд - Бранн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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