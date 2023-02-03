Краснодар - Сочи

миллиардеры сидят на трибунах, как играют миллионеры,- для нищебродов.
|8 тур
|3 сентября, суббота
|18:30
|Краснодар
|2:1
|Сочи
|17 тур
|5 декабря, воскресенье
|19:00
|Сочи
|1:2
|Краснодар
|9 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|3:0
|Сочи
|22 тур
|15 марта, воскресенье
|14:00
|Сочи
|2:0
|Краснодар
|3 тур
|27 июля, суббота
|19:00
|Краснодар
|3:0
|Сочи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|3
|2
|1
|0
|6:0
|+6
|8
|2.
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5:4
|+1
|6
|3.
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3
|4.
|Ростов
|3
|0
|1
|2
|0:7
|-7
|1