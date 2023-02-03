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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Валерий Данченко (Уфа), Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

Краснодар - Сочи

03.02.2023, Пятница, 19:30 мск Абу-Даби, стадион Аль-Нахян Трансляция: Матч ТВ Зимний кубок РПЛ, 1 тур Краснодар - Сочи
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
8 тур
3 сентября, суббота 18:30 Краснодар 2:1 Сочи
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
17 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Сочи 1:2 Краснодар
9 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 3:0 Сочи
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
1 мая, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Сочи
9 тур
26 сентября, суббота 20:00 Сочи 1:1 Краснодар
Россия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
21 февраля, воскресенье 17:00 Краснодар 1:2 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
15 марта, воскресенье 14:00 Сочи 2:0 Краснодар
3 тур
27 июля, суббота 19:00 Краснодар 3:0 Сочи
Россия. Первый дивизион 2010
21 тур
30 июля, пятница 20:30 Краснодар 0:0 Сочи
1 тур
27 марта, суббота 16:00 Сочи 0:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 3 2 1 0 6:0 +6 8
2. Краснодар 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Сочи 3 1 0 2 3:3 0 3
4. Ростов 3 0 1 2 0:7 -7 1
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    Рейтинг: +71

    nikki22 3 февраля, 20:16

    миллиардеры сидят на трибунах, как играют миллионеры,- для нищебродов.

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