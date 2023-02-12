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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Химки
Динамо - Химки: обзор матча 12 февраля 2023
Динамо
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
4 : 2
Завершен
Химки
3'
Д. Скопинцев
21'
Д. Фомин
38'
Я. Гладышев
90'
К. Тюкавин (П)
45+2'
К. Тассано (П)
83'
М. Гильерме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Химки
ГОЛ с пенальти! 4:2!
К. Тюкавин
90'
85'
Желтая карточка
Ж. Бикел
83'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Гильерме
67'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Руденко
67'
Замена
И. Дибиров
️️️️
Р. Мирзов
62'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
Н. Главчич
62'
Замена
Л. Котев
️️️️
М. Гбане
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Тассано
Красная карточка
С. Сазонов
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Я. Гладышев
Пас отдал
Ф. Смолов
38'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фомин
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Скопинцев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
27
Дмитрий Малыгин
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Химки
2
Лев Скворцов
ПЗ
80
Лачезар Котев
ОП
12
Жаниу Бикел
ЦП
11
Исмаил Дибиров
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Лещук
7
Скопинцев
4
Сазонов
6
Фернандес
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
13
Нгамале
90
Смолов
91
Гладышев
4-1-1-3-1
1
Митрюшкин
2
Голубович
17
Тассано
5
Андраде
5
Антич
24
Гбане
35
Главчич
19
Руденко
97
Магомедов
95
Гильерме
27
Мирзов
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
24
Гбане
80
Котев
80
Котев
24
Гбане
35
Главчич
12
Бикел
12
Бикел
35
Главчич
27
Мирзов
11
Дибиров
11
Дибиров
27
Мирзов
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
Остались в запасе
Динамо
Химки
27
Дмитрий Малыгин
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
2
Лев Скворцов
ПЗ
Остались в запасе
27
Дмитрий Малыгин
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
Остались в запасе
2
Лев Скворцов
ПЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Динамо - Химки
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Динамо
Химки
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