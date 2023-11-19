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Бельгия - Азербайджан

19.11.2023, Воскресенье, 20:00 мск Отбор ЧЕ-2024, 10 тур Бельгия - Азербайджан
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Матч начнется в 20:00 мск
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Матч начнется в 20:00 мск
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа F
5 тур
9 сентября, суббота 16:00 Азербайджан Бельгия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа A
9 тур
2 сентября, пятница 20:00 Азербайджан 1:1 Бельгия
6 тур
29 марта, вторник 22:45 Бельгия 4:1 Азербайджан
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
18 тур
21 ноября, среда 20:00 Азербайджан 0:1 Бельгия
5 тур
11 октября, среда 22:45 Бельгия 3:0 Азербайджан
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Швеция 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Бельгия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Азербайджан 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Австрия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Эстония 0 0 0 0 0:0 0 0
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