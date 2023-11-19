Бельгия - Азербайджан

|5 тур
|9 сентября, суббота
|16:00
|Азербайджан
|Бельгия
|5 тур
|9 сентября, суббота
|16:00
|Азербайджан
|Бельгия
|9 тур
|2 сентября, пятница
|20:00
|Азербайджан
|1:1
|Бельгия
|6 тур
|29 марта, вторник
|22:45
|Бельгия
|4:1
|Азербайджан
|18 тур
|21 ноября, среда
|20:00
|Азербайджан
|0:1
|Бельгия
|5 тур
|11 октября, среда
|22:45
|Бельгия
|3:0
|Азербайджан
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0