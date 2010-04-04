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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлург
Арсенал - Металлург: обзор матча 04 апреля 2010
Арсенал
04.04.2010, воскресенье, 16:00
Чемпионат Украины, 23 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
57'
М. Шацких
82'
А. Богданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлург
Замена
А. Каськов
️️️️
В. Аржанов
ГОЛ! 2:0!
А. Богданов
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
С. Миколюнас
️️️️
Я. Захаревич
Замена
А. Воробей
️️️️
С. Закарлюка
Замена
И. Модебадзе
️️️️
Тейку
Замена
С. Симоненко
️️️️
А. Романчук
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
Е. Писоцкий
ГОЛ! 1:0!
М. Шацких
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
7
Ярослав Захаревич
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
8
Ролан Гусев
ПП
9
Андрей Воробей
ЦФ
0
Жиль
ЦФ
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
4-5-1
1
Рева
84
Романчук
23
Шершун
6
Шоава
38
Ещенко
20
Закарлюка
16
Шацких
35
Грицай
90
Богданов
7
Захаревич
7
Мазилу
3-4-2-1
35
Коваль
19
Невмывака
4
Тейку
27
Кривцов
39
Опанасенко
28
Тигорев
27
Степаненко
14
Полевой
42
Писоцкий
17
Аржанов
99
Алози
84
Романчук
44
Симоненко
44
Симоненко
84
Романчук
7
Захаревич
13
Миколюнас
13
Миколюнас
7
Захаревич
20
Закарлюка
9
Воробей
9
Воробей
20
Закарлюка
4
Тейку
0
Модебадзе
0
Модебадзе
4
Тейку
17
Аржанов
30
Каськов
30
Каськов
17
Аржанов
42
Писоцкий
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
42
Писоцкий
Остались в запасе
Арсенал
Металлург
23
Сергей Погорелый
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
8
Ролан Гусев
ПП
0
Жиль
ЦФ
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
8
Ролан Гусев
ПП
0
Жиль
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Безотосный
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Арсенал - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
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