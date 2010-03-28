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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Днепр
Карпаты - Днепр: обзор матча 28 марта 2010
Карпаты
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 22 тур
1 : 0
Завершен
Днепр
25'
И. Худобяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Днепр
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
А. Ткачук
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
А. Гурули
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
Д. Кожанов
Красная карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
С. Годвин
Замена
У. Лобжанидзе
️️️️
О. Феррейра
ГОЛ! 1:0!
И. Худобяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
35
Юрий Фурта
ЦФ
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
4-2-2-2
22
Тлумак
35
Ощипко
29
Тарасенко
4
Тубич
44
Федецкий
7
Годвин
19
Ткачук
16
Худобяк
9
Кожанов
80
Батиста
20
Зенев
3-5-1-1
27
Лаштувка
16
Русол
14
Чеберячко
29
Денисов
9
Назаренко
25
Калиниченко
29
Ротань
14
Кравченко
18
Феррейра
22
Коноплянка
11
Селезнев
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
19
Ткачук
9
Мартынюк
9
Мартынюк
19
Ткачук
20
Зенев
9
Гурули
9
Гурули
20
Зенев
18
Феррейра
3
Лобжанидзе
3
Лобжанидзе
18
Феррейра
Остались в запасе
Карпаты
Днепр
19
Юрий Габовда
ЦФ
35
Юрий Фурта
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
2
Линас Климавичус
ЦЗ
12
Евгений Боровик
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
35
Юрий Фурта
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
12
Евгений Боровик
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Карпаты - Днепр
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Украина
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