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Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе

01.10.2023, Воскресенье, 03:30 мск США. МЛС, 45 тур Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
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Матч начнется в 03:30 мск
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Матч начнется в 03:30 мск
США. МЛС 2023
40 тур
3 сентября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Миннесота Юнайтед
США. МЛС 2022
45 тур
2 октября, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 2:0 Миннесота Юнайтед
5 тур
20 марта, воскресенье 03:00 Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2021
26 тур
18 августа, среда 05:30 Сан-Хосе 1:1 Миннесота Юнайтед
15 тур
4 июля, воскресенье 03:00 Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2020

8 марта, воскресенье 04:00 Сан-Хосе 2:5 Миннесота Юнайтед
США. МЛС 2019

4 июля, четверг 03:00 Миннесота Юнайтед 3:1 Сан-Хосе

10 марта, воскресенье 04:00 Сан-Хосе 0:3 Миннесота Юнайтед
США. МЛС 2018

12 мая, суббота 21:00 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе

4 марта, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 3:2 Миннесота Юнайтед
США. МЛС 2017

22 октября, воскресенье 23:00 Сан-Хосе 3:2 Миннесота Юнайтед

30 апреля, воскресенье 03:00 Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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