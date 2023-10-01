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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе: обзор матча 01 октября 2023
Миннесота Юнайтед
01.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 45 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Хосе
56'
Т. Пукки
82'
П. Мари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
Желтая карточка
К. Арриага
90'
+1
Замена
S. Jeong
️️️️
В. Трапп
85'
85'
Замена
Д. Менса
️️️️
М. Хопп
Замена
D. Padelford
️️️️
И. Бристоу
85'
82'
ГОЛ! 1:1!
П. Мари
Замена
Z. Valentin
️️️️
Э. Рейносо
76'
75'
Замена
Д. Скахан
️️️️
Ж. Эбобиссе
Замена
К. Арриага
️️️️
Я. Грегуш
70'
61'
Замена
П. Мари
️️️️
М. Трауко
60'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Н. Цакирис
60'
Замена
C. Cowell
️️️️
Х. Монтейру
ГОЛ! 1:0!
Т. Пукки
56'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
D. Taylor
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
16
Кервин Арриага
ОП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ОП
7
Cade Cowell
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
2-3-1-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
21
Грегуш
20
Трапп
31
Дотсон
10
Рейносо
20
Пукки
27
23
Бристоу
21
Хлонгване
3-4-3
42
Даниэл
29
Акапо
97
47
Трауко
10
Цакирис
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
4
Бисон
17
Эбобиссе
9
Хопп
23
Бристоу
59
59
23
Бристоу
10
Рейносо
3
3
10
Рейносо
27
7
Фрагапане
7
Фрагапане
27
21
Грегуш
16
Арриага
16
Арриага
21
Грегуш
20
Трапп
77
77
20
Трапп
9
Хопп
6
Менса
6
Менса
9
Хопп
47
Трауко
3
Мари
3
Мари
47
Трауко
35
Монтейру
7
7
35
Монтейру
10
Цакирис
11
Груэсо
11
Груэсо
10
Цакирис
17
Эбобиссе
16
Скахан
16
Скахан
17
Эбобиссе
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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