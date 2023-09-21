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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин: обзор матча 21 сентября 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
21.09.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 42 тур
1 : 1
Завершен
Остин
7'
Э. Ригони (АГ)
44'
С. Дриусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Остин
90'
+1
Замена
М. Родригес
️️️️
С. Дриусси
Замена
К. Бурк
️️️️
Э. Маноэл
88'
Замена
П. Страуд
️️️️
Д. Эдельман
88'
Замена
T. Barlow
️️️️
O. Fernandez
88'
84'
Желтая карточка
N. Lima
83'
Замена
E. Finlay
️️️️
О. Вольф
83'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Уррути
82'
Желтая карточка
М. Уррути
Замена
J. Cabezas
️️️️
Д. Йервуд
68'
Желтая карточка
Д. Йервуд
61'
44'
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Пас отдал
Й. Валенсия
Замена
O. Fernandez
️️️️
Д. Ванзейр
18'
Желтая карточка
Д. Эдельман
8'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Ригони
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остин
1
Brad Stuver
ВР
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Остин
12
Damian Las
ВР
36
Joe Hafferty
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
99
Calvin Fodrey
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
4-2-2-2
31
Мигел
47
Толкин
15
Рейес
13
Неалис
3
Данкан
16
Йервуд
24
Эдельман
82
Лукиньяс
25
Амайя
13
Маноэл
13
Ванзейр
2-1-3-3-1
1
15
Вяйсянен
24
20
Валенсия
4
Ринг
33
Вольф
7
Перейра
17
Галлахер
24
Ригони
9
Дриусси
37
Уррути
24
Эдельман
6
Страуд
6
Страуд
24
Эдельман
13
Ванзейр
22
22
13
Ванзейр
16
Йервуд
7
7
16
Йервуд
16
16
13
Маноэл
7
Бурк
7
Бурк
13
Маноэл
33
Вольф
13
13
33
Вольф
9
Дриусси
8
Родригес
8
Родригес
9
Дриусси
37
Уррути
9
Зардес
9
Зардес
37
Уррути
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Остин
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
12
Damian Las
ВР
36
Joe Hafferty
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
36
Joe Hafferty
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Остин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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