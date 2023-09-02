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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс
Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 02 сентября 2023
Нью-Йорк Сити
02.09.2023, суббота, 22:30
США. МЛС, 39 тур
1 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
55'
М. Бакрар
57'
Р. Галд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс
90'
+1
Желтая карточка
С. Берхальтер
82'
Замена
С. Кордова
️️️️
Б. Уайт
82'
Замена
А. Ахмед
️️️️
П. Вите
Замена
Р. Ледесма
️️️️
М. Бакрар
75'
Замена
А. Моралес
️️️️
Б. Риса
70'
70'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Шепф
Желтая карточка
Д. Сэндс
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Галд
ГОЛ! 1:0!
М. Бакрар
55'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
К. Паркс
46'
Желтая карточка
С. Родригес
37'
28'
Желтая карточка
М. Лаборда
Желтая карточка
А. Переа
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Брайан Куфре
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Нью-Йорк Сити
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
37
Ричард Ледесма
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
20
Али Ахмед
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Фриз
13
Куфре
33
Риса
13
Мартинс
24
Грэй
8
Переа
55
Паркс
10
Моралес
8
Родригес
17
71
Бакрар
3-3-2-2
1
2
Лаборда
4
Веселинович
3
Адекугбе
22
Ларея
20
Кубас
33
Блэкмон
18
Шепф
45
Вите
24
Уайт
25
Галд
55
Паркс
6
Сэндс
6
Сэндс
55
Паркс
33
Риса
27
Моралес
27
Моралес
33
Риса
71
Бакрар
37
Ледесма
37
Ледесма
71
Бакрар
45
Вите
20
Ахмед
20
Ахмед
45
Вите
18
Шепф
6
Берхальтер
6
Берхальтер
18
Шепф
24
Уайт
16
Кордова
16
Кордова
24
Уайт
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Ванкувер Уайткепс
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
91
Джавайн Браун
ПЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткепс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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