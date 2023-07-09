Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Остин
Миннесота Юнайтед - Остин: обзор матча 09 июля 2023
Миннесота Юнайтед
09.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 32 тур
1 : 4
Завершен
Остин
85'
D. Padelford
35'
Д. Факундес
45'
С. Дриусси (П)
51'
С. Дриусси
90+5'
Э. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Остин
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Э. Ригони
ГОЛ! 1:3!
D. Padelford
85'
82'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
Д. Перейра
81'
Желтая карточка
Д. Перейра
73'
Замена
М. Уррути
️️️️
Г. Зардес
71'
Замена
А. Лундквист
️️️️
E. Finlay
71'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Д. Факундес
Замена
B. Kallman
️️️️
Б. Дибасси
71'
Замена
И. Тажури
️️️️
J. Rosales
56'
Замена
D. Padelford
️️️️
Z. Valentin
56'
Замена
Т. Пукки
️️️️
М. Гарсия
56'
Желтая карточка
Х. Дотсон
54'
51'
ГОЛ! 0:3!
С. Дриусси
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Дриусси
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Факундес
Пас отдал
Д. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
33
Оуэн Вольф
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
17
Родни Редес
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Миннесота Юнайтед
59
Devin Padelford
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
13
Ethan Finlay
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
3-3-1-3
1
3
4
18
Дибасси
31
Дотсон
20
Трапп
30
10
Рейносо
8
Гарсия
21
Хлонгване
27
3-2-3-2
1
18
Касканте
12
24
33
Вольф
7
Перейра
17
Редес
17
Галлахер
9
Дриусси
77
Факундес
9
Зардес
3
59
59
3
30
18
Тажури
18
Тажури
30
8
Гарсия
20
Пукки
20
Пукки
8
Гарсия
18
Дибасси
44
44
18
Дибасси
21
Лундквист
21
Лундквист
7
Перейра
20
Валенсия
20
Валенсия
7
Перейра
13
13
77
Факундес
24
Ригони
24
Ригони
77
Факундес
9
Зардес
37
Уррути
37
Уррути
9
Зардес
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Остин
16
Кервин Арриага
ОП
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
20
Matt Bersano
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
16
Кервин Арриага
ОП
13
Eric Dick
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Остин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Альянц Филд
Новости команд
Все
Миннесота Юнайтед
Остин
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+