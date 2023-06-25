Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Динамо Хьюстон
Остин - Динамо Хьюстон: обзор матча 25 июня 2023
Остин
25.06.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 28 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Остин - Динамо Хьюстон
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
Все
Остин
Динамо Хьюстон
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+