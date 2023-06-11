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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Миннесота Юнайтед
Монреаль - Миннесота Юнайтед: обзор матча 11 июня 2023
Монреаль
11.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 24 тур
4 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
7'
M. Toye
13'
Z. Brault Guillard
57'
M. Toye
76'
Р. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Г. Корбо
90'
+3
Замена
M. Miljevic
️️️️
I. Sunusi
80'
Желтая карточка
Р. Камачо
79'
Замена
А. Эррера
️️️️
Z. Brault Guillard
77'
ГОЛ! 4:0!
Р. Камачо
Пас отдал
Б. Дюк
76'
Желтая карточка
А. Ласситер
69'
64'
Замена
D. Padelford
️️️️
Z. Valentin
59'
Желтая карточка
М. Боксолл
Замена
Ч. Оффор
️️️️
M. Toye
58'
ГОЛ! 3:0!
M. Toye
57'
47'
Желтая карточка
D. Taylor
Замена
Б. Дюк
️️️️
Н. Салиба
46'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
46'
Замена
Э. Рейносо
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
Н. Салиба
16'
ГОЛ! 2:0!
Z. Brault Guillard
Пас отдал
Г. Корбо
13'
ГОЛ! 1:0!
M. Toye
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
10
Эмануэль Рейносо
АП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
3-5-3
95
Корбо
6
Кэмпбелл
4
Камачо
2
Ваньяма
24
Салиба
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
2
14
13
40
3-4-3
97
Сент-Клер
3
15
Боксолл
4
31
Дотсон
20
Трапп
30
7
Фрагапане
8
Гарсия
27
21
Хлонгване
2
22
Эррера
22
Эррера
2
14
10
10
14
24
Салиба
7
Дюк
7
Дюк
24
Салиба
26
Лаппалайнен
7
Ласситер
7
Ласситер
26
Лаппалайнен
13
9
Оффор
9
Оффор
13
3
59
59
3
8
Гарсия
10
Рейносо
10
Рейносо
8
Гарсия
Остались в запасе
Монреаль
Миннесота Юнайтед
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
27
Sean Rea
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Clint Irwin
ВР
16
Кервин Арриага
ОП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
27
Sean Rea
ЦП
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
16
Кервин Арриага
ОП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Монреаль - Миннесота Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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