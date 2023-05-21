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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Миннесота Юнайтед
Портленд - Миннесота Юнайтед: обзор матча 21 мая 2023
Портленд
21.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 20 тур
0 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
90+5'
Б. Хлонгване
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Миннесота Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
Б. Хлонгване
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Б. Хлонгване
Желтая карточка
Д. Жупарич
84'
82'
Желтая карточка
М. Боксолл
78'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ф. Фрагапане
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Асприлья
78'
72'
Замена
К. Арриага
️️️️
J. Rosales
70'
Замена
S. Jeong
️️️️
Л. Амарилья
Желтая карточка
К. Браво
67'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Боли
64'
Замена
Й. Чара
️️️️
С. Морено
64'
Желтая карточка
З. МакГроу
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
4-3-1-2
31
Ивачич
26
Браво
13
Жупарич
18
МакГроу
29
Москера
21
Чара
8
Паредес
10
Эвандер
10
Морено
9
Боли
27
Асприлья
3-4-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
92
31
Дотсон
20
Трапп
30
7
Фрагапане
9
Амарилья
21
Хлонгване
27
27
Асприлья
29
Бланко
29
Бланко
27
Асприлья
10
Морено
8
Чара
8
Чара
10
Морено
9
Боли
11
Незгода
11
Незгода
9
Боли
30
16
Арриага
16
Арриага
30
7
Фрагапане
8
Гарсия
8
Гарсия
7
Фрагапане
9
Амарилья
77
77
9
Амарилья
Остались в запасе
Портленд
Миннесота Юнайтед
22
Давид Бингхэм
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Портленд - Миннесота Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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