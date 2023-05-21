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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль: обзор матча 21 мая 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
21.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 19 тур
2 : 1
Завершен
Монреаль
23'
А. Рейес
40'
К. Бурк
29'
Ж. Ватерман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
83'
Замена
A. Hamdi
️️️️
Л. Лаппалайнен
83'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Б. Дюк
83'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
А. Эррера
Замена
Х. Ндам
️️️️
Д. Йервуд
78'
Замена
К. Харпер
️️️️
В. Кармона
67'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
К. Бурк
67'
65'
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
T. Barlow
️️️️
O. Fernandez
57'
46'
Замена
I. Sunusi
️️️️
А. Ласситер
46'
Замена
Г. Корбо
️️️️
Ж. Ватерман
Желтая карточка
К. Кассерес
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Бурк
Пас отдал
К. Кассерес
40'
32'
Желтая карточка
Б. Дюк
29'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Ватерман
Пас отдал
Д. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:0!
А. Рейес
23'
16'
Желтая карточка
Р. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Монреаль
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
3-4-3
31
Мигел
47
Толкин
13
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
6
Страуд
16
Йервуд
23
Кассерес
7
Бурк
22
16
Кармона
3-4-4
22
Эррера
2
Ватерман
4
Камачо
66
Шоньер
2
Ваньяма
7
Дюк
26
Лаппалайнен
6
Кэмпбелл
7
Ласситер
9
Оффор
40
16
Йервуд
4
Ндам
4
Ндам
16
Йервуд
16
Кармона
17
Харпер
17
Харпер
16
Кармона
22
16
16
22
7
Бурк
13
Ванзейр
13
Ванзейр
7
Бурк
2
Ватерман
95
Корбо
95
Корбо
2
Ватерман
22
Эррера
2
2
22
Эррера
7
Дюк
10
10
7
Дюк
26
Лаппалайнен
14
14
26
Лаппалайнен
7
Ласситер
14
14
7
Ласситер
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
27
Sean Rea
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
27
Sean Rea
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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