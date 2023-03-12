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Торонто - Коламбус

12.03.2023, Воскресенье, 03:30 мск США. МЛС, 4 тур Торонто - Коламбус
США. МЛС 2022
23 тур
30 июня, четверг 02:30 Торонто 1:2 Коламбус
3 тур
12 марта, суббота 21:30 Коламбус 2:1 Торонто
США. МЛС 2021
9 тур
29 мая, суббота 22:00 Коламбус 2:1 Торонто
6 тур
13 мая, четверг 02:00 Торонто 2:0 Коламбус
США. МЛС 2020, группа e

28 сентября, понедельник 02:30 Торонто 3:1 Коламбус
США. МЛС 2019

6 октября, воскресенье 23:00 Торонто 1:0 Коламбус

18 августа, воскресенье 02:30 Коламбус 2:2 Торонто
США. МЛС 2018

3 июня, воскресенье 02:30 Коламбус 3:3 Торонто

3 марта, суббота 21:00 Торонто 0:2 Коламбус
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 30 ноября, четверг 03:30 Торонто 1:0 Коламбус
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 22 ноября, среда 04:00 Коламбус 0:0 Торонто
США. МЛС 2017

27 мая, суббота 02:00 Торонто 5:0 Коламбус

11 мая, четверг 02:30 Коламбус 1:2 Торонто

16 апреля, воскресенье 03:00 Коламбус 2:1 Торонто
США. МЛС 2016

1 августа, понедельник 02:30 Торонто 3:0 Коламбус

14 июля, четверг 02:00 Коламбус 1:1 Торонто

22 мая, воскресенье 00:00 Торонто 0:0 Коламбус
США. МЛС 2015

17 октября, суббота 21:00 Торонто 0:2 Коламбус

26 июля, воскресенье 02:30 Коламбус 3:3 Торонто

15 марта, воскресенье 02:30 Коламбус 2:0 Торонто
США. МЛС 2014

10 августа, воскресенье 03:30 Коламбус 2:3 Торонто

1 июня, воскресенье 01:00 Торонто 3:2 Коламбус

6 апреля, воскресенье 02:00 Коламбус 0:2 Торонто
США. МЛС 2013

18 августа, воскресенье 03:30 Коламбус 2:0 Торонто

27 июля, суббота 22:00 Торонто 2:1 Коламбус

19 мая, воскресенье 01:00 Торонто 0:1 Коламбус
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
28 октября, воскресенье 23:59 Коламбус 2:1 Торонто
Регулярный чемпионат,
23 августа, четверг 03:30 Коламбус 2:1 Торонто
Регулярный чемпионат,
31 марта, суббота 00:00 Торонто 0:1 Коламбус
США. МЛС 2011

11 сентября, воскресенье 00:00 Коламбус 2:4 Торонто

23 апреля, суббота 00:00 Торонто 1:1 Коламбус
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 00:00 Торонто 2:2 Коламбус

27 марта, суббота 00:00 Коламбус 2:0 Торонто
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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