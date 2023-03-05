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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Ди Си Юнайтед
Коламбус - Ди Си Юнайтед: обзор матча 05 марта 2023
Коламбус
05.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
10'
Л. Зелараян
44'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Ди Си Юнайтед
Замена
Ш. Завадски
️️️️
Л. Зелараян
90'
+1
85'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
М. Йеахсе
84'
Желтая карточка
М. Клих
Замена
K. Molino
️️️️
А. Мэцан
81'
80'
Замена
Y. Asad
️️️️
Н. Роберта
Замена
Л. Диас
️️️️
Y. Yeboah
75'
Желтая карточка
Y. Yeboah
65'
62'
Замена
J. Hopkins
️️️️
П. Сантуш
62'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
C. Durkin
59'
Желтая карточка
Э. Нахар
ГОЛ! 2:0!
Л. Зелараян
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Зелараян
Пас отдал
К. Эрнандес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
6
Моханад Йеахсе
ЛЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
33
Jake Morris
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
38
Noah Fuson
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
4-2-2-2
89
Ром
5
Дегенек
31
Морейра
26
23
Фарси
6
7
10
Зелараян
23
Мэцан
9
Эрнандес
10
Моррис
4-3-3
21
31
Нахар
15
Бирнбаум
6
Канус
6
Йеахсе
26
Пальссон
43
Клих
7
Сантуш
8
20
Бентеке
9
Роберта
23
Мэцан
13
13
23
Мэцан
10
Зелараян
25
Завадски
25
Завадски
10
Зелараян
7
11
Диас
11
Диас
7
6
Йеахсе
33
Уильямс
33
Уильямс
6
Йеахсе
8
21
21
8
9
Роберта
27
27
9
Роберта
7
Сантуш
25
25
7
Сантуш
Остались в запасе
Коламбус
Ди Си Юнайтед
28
Патрик Шульте
ВР
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
38
Noah Fuson
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
28
Патрик Шульте
ВР
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
38
Noah Fuson
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Коламбус - Ди Си Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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