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Расписание матчей
Франция. Кубок
Монако - Родез
Монако - Родез: обзор матча 07 января 2023
Монако
07.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Родез
23'
М. Аклиуш
37'
В. Бен-Йеддер
80'
A. Abdennour
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монако - Родез
ГОЛ!
C. Depres
4:3
ГОЛ!
М. Сенайя
4:2
ГОЛ!
К. Энрике
4:1
ГОЛ!
Э. Бен-Сегир
3:1
ГОЛ!
А. Дисаси
2:1
ГОЛ!
A. Abdennour
1:1
ГОЛ!
В. Бен-Йеддер
1:0
85'
Замена
А. Абдалла
️️️️
N. Ouammou
Замена
К. Энрике
️️️️
И. Якобс
83'
82'
Замена
М. Сенайя
️️️️
G. Coelho
80'
ГОЛ! 2:1!
A. Abdennour
Пас отдал
С. Ро-Яо
79'
Желтая карточка
C. Depres
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
Т. Минамино
72'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Э. Матацо
61'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Ж. Мартинш
61'
Замена
А. Головин
️️️️
М. Аклиуш
61'
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
И. Якобс
37'
Желтая карточка
С. Магасса
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Аклиуш
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
23
Вилитти Юнусса
ОП
42
N. Ouammou
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
5
Aymen Abdennour
ЦФ
0
G. Coelho
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Родез
44
Кевин Бома
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
97
Аким Абдалла
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
3-2-3-2
1
Дидийон
5
Дисаси
5
Сарр
2
Агилар
8
Матацо
27
Магасса
18
Минамино
11
Аклиуш
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
4
Якобс
1-5
1
Сибуа
23
Юнусса
2
18
0
5
6
Ро-Яо
4
Якобс
12
Энрике
12
Энрике
4
Якобс
8
Матацо
24
Фофана
24
Фофана
8
Матацо
11
Аклиуш
10
Головин
10
Головин
11
Аклиуш
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
10
Мартинш
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Мартинш
0
29
Сенайя
29
Сенайя
0
42
97
Абдалла
97
Абдалла
42
Остались в запасе
Монако
Родез
1
Александр Нюбель
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
44
Кевин Бома
ЦЗ
25
Clément Depres
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
44
Кевин Бома
ЦЗ
25
Clément Depres
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Монако - Родез
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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