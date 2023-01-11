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Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон: обзор матча 11 января 2023
Ноттингем Форест
11.01.2023, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
18'
В. Боли
64'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
ГОЛ!
Д. Коулбэк
4:3
ГОЛ!
М. Кунья
3:3
ГОЛ!
М. Гиббс-Уайт
3:2
ГОЛ!
М. Нуньес
2:2
ГОЛ!
Д. Уорролл
2:1
ГОЛ!
Д. Поденсе
1:1
ГОЛ!
Р. Фройлер
1:0
Желтая карточка
Р. Йетс
90'
+4
Желтая карточка
С. Орье
88'
88'
Желтая карточка
Д. Поденсе
88'
Желтая карточка
М. Нуньес
80'
Замена
Д. Ходж
️️️️
Х. Хванг
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Хименес
74'
Желтая карточка
Р. Невеш
Замена
Э. Деннис
️️️️
Г. Скарпа
68'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Б. Джонсон
68'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
О. Мангала
65'
64'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хименес
Пас отдал
М. Кунья
Замена
С. Маккена
️️️️
В. Боли
61'
59'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Р. Айт Нури
59'
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Моутинью
46'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Г. Гедеш
37'
Желтая карточка
М. Килман
ГОЛ! 1:0!
В. Боли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Стив Купер
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-3-2
1
Хендерсон
6
Лоди
30
Боли
6
Уорролл
92
Орье
23
Мангала
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
10
Скарпа
3-2-2-1-2
1
Са
21
Айт Нури
24
Тоти
3
Килман
27
Семеду
17
Кастро
8
Моутинью
27
Нуньес
11
Гедеш
7
Хванг
9
Хименес
30
Боли
26
Маккена
26
Маккена
30
Боли
23
Мангала
4
Коулбэк
4
Коулбэк
23
Мангала
22
Джонсон
9
Сарридж
9
Сарридж
22
Джонсон
10
Скарпа
17
Деннис
17
Деннис
10
Скарпа
7
Хванг
71
Ходж
71
Ходж
7
Хванг
11
Гедеш
8
Невеш
8
Невеш
11
Гедеш
9
Хименес
24
Траоре
24
Траоре
9
Хименес
21
Айт Нури
11
Поденсе
11
Поденсе
21
Айт Нури
8
Моутинью
10
Кунья
10
Кунья
8
Моутинью
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
20
Матия Шаркич
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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