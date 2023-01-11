Ноттингем Форест - Вулверхэмптон

|11 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ноттингем Форест
|11 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ноттингем Форест
|1/32 финала
|24 августа, вторник
|22:00
|Ноттингем Форест
|0:4
|Вулверхэмптон
|28 тур
|20 января, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:2
|Ноттингем Форест
|8 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:2
|Вулверхэмптон
|40 тур
|4 апреля, вторник
|21:45
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ноттингем Форест
|22 тур
|17 декабря, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|0:2
|Вулверхэмптон
|45 тур
|30 апреля, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Вулверхэмптон
|20 тур
|11 декабря, пятница
|22:45
|Вулверхэмптон
|1:1
|Ноттингем Форест
|40 тур
|3 апреля, пятница
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:2
|Вулверхэмптон
|18 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:3
|Ноттингем Форест
|37 тур
|9 марта, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|3:1
|Вулверхэмптон
|18 тур
|24 ноября, суббота
|19:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Ноттингем Форест