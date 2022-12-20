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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькоркон - Картахена
Алькоркон - Картахена: обзор матча 20 декабря 2022
Алькоркон
20.12.2022, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Картахена
55'
J. Bravo
73'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Картахена
ГОЛ!
Д. Мусто
2:4
ГОЛ!
P. Garcia
2:3
ГОЛ!
T. Datković
1:3
ГОЛ!
Ó. Rivas
1:2
ГОЛ!
А. Ортуньо
0:2
ГОЛ!
А. Садику
0:1
Замена
J. Babin
️️️️
Á. Yuste
97'
Замена
D. Morillas
️️️️
A. Dalmau
97'
75'
Замена
А. Садику
️️️️
М. Рико
75'
Замена
Д. Мусто
️️️️
Л. Сангалли
73'
ГОЛ! 1:1!
F.
Пас отдал
П. де Бласис
Замена
Á. Bustos
️️️️
M. Rivas
70'
63'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Д. Феррейро
ГОЛ! 1:0!
J. Bravo
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Андрес Прието
ВР
22
Álvaro Yuste
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
26
Emi
ЦЗ
16
Javier Ribelles
ЦП
8
Antonio Moyano
ЦП
18
Alberto Gonzalez
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
17
Mario Rivas
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Borja Valle
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
32
Israel García
ЦП
11
Álvaro Bustos
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
Картахена
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
28
Alejandro Domingo
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
3-2-5
1
Прието
22
4
26
16
8
9
3
17
10
18
2-1-2-2
13
Мартинес
4
Алкала
15
17
Рико
7
Феррейро
23
Сангалли
10
9
Ортуньо
17
11
11
17
9
3
3
9
22
6
6
22
7
Феррейро
8
де Бласис
8
де Бласис
7
Феррейро
23
Сангалли
18
Мусто
18
Мусто
23
Сангалли
17
Рико
19
Садику
19
Садику
17
Рико
Остались в запасе
Алькоркон
Картахена
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
32
Israel García
ЦП
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
28
Alejandro Domingo
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
32
Israel García
ЦП
19
Christian Borrego
ЦФ
Остались в запасе
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
28
Alejandro Domingo
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Алькоркон - Картахена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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Алькоркон
Картахена
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
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