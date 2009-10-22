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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Динамо Бухарест
Галатасарай - Динамо Бухарест: обзор матча 22 октября 2009
Галатасарай
22.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
4 : 1
Завершен
Динамо Бухарест
32'
Г. Кьюэлл
42'
Ш. Нонда
47'
Ш. Нонда
59'
Элано (П)
63'
О. НДой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Динамо Бухарест
Замена
Б. Эзбек
️️️️
А. Акман
Замена
К. Никулеску
️️️️
Г. Торже
Замена
У. Учар
️️️️
С. Сариоглу
Желтая карточка
О. НДой
Желтая карточка
Г. Кьюэлл
ГОЛ! 4:1!
О. НДой
Замена
Я. Зику
️️️️
М. Алексе
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Элано
Замена
А. Йилмаз
️️️️
А. Кейта
Желтая карточка
А. Акман
ГОЛ! 3:0!
Ш. Нонда
Замена
Г. Боштинэ
️️️️
Л. Рус
ГОЛ! 2:0!
Ш. Нонда
ГОЛ! 1:0!
Г. Кьюэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Леонардо Франко
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
76
Сервет Четин
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
18
Айхан Акман
ЦП
8
Элано
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Мустафа Сарп
ЦП
12
Абдул-Кадер Кейта
ПП
20
Шабани Нонда
ЦФ
99
Гарри Кьюэлл
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
Динамо Бухарест
25
Эмилиан Долха
ВР
2
Зи Диабате
ЛЗ
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
18
Лучан Гоян
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
26
Лауренциу Рус
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
29
Осман НДой
ЦП
17
Кристя Андрей
АП
19
Кристя Адриан
ПП
11
Мариуш Алексе
ПП
Главный тренер
Ион Марин
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Барыш Эзбек
ЦП
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
27
Милан Барош
ЦФ
Динамо Бухарест
36
Георге Куркэ
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
8
Габриэль Боштинэ
ЦП
83
Янис Зику
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
99
Клаудиу Никулеску
ЦФ
3-5-2
1
Франко
88
Эркин
55
Сариоглу
76
Четин
18
Акман
8
Элано
5
Топал
16
Сарп
12
Кейта
99
Кьюэлл
20
Нонда
4-5-1
25
Долха
25
Скарлатаке
18
Гоян
30
Тамаш
2
Диабате
11
Алексе
26
Рус
8
Торже
29
НДой
19
Кристя Адриан
17
Кристя Андрей
55
Сариоглу
33
Учар
33
Учар
55
Сариоглу
18
Акман
8
Эзбек
8
Эзбек
18
Акман
12
Кейта
17
Йилмаз
17
Йилмаз
12
Кейта
26
Рус
8
Боштинэ
8
Боштинэ
26
Рус
11
Алексе
83
Зику
83
Зику
11
Алексе
8
Торже
99
Никулеску
99
Никулеску
8
Торже
Остались в запасе
Галатасарай
Динамо Бухарест
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
27
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
36
Георге Куркэ
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
6
Джакариджа Коне
ЦП
Главный тренер
Ион Марин
Остались в запасе
1
Айкут Эрчетин
ВР
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
27
Милан Барош
ЦФ
Остались в запасе
36
Георге Куркэ
ВР
2
Кристиан Пульхац
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
6
Джакариджа Коне
ЦП
Главный тренер
Франк Райкард
Главный тренер
Ион Марин
Статистика матча Галатасарай - Динамо Бухарест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ингварссон
(Хеслехольм)
Стадион:
Али Сами Йен (снесен)
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