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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Парма
Интер - Парма: обзор матча 10 января 2023
Интер
10.01.2023, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Парма
88'
Л. Мартинес
110'
Ф. Ачерби
38'
С. Юрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Парма
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
Х. Корреа
113'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ачерби
110'
Желтая карточка
Ф. Димарко
106'
106'
Замена
А. Циркати
️️️️
Л. Валенти
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
88'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
Д. Д'Амброзио
81'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Р. Госенс
81'
81'
Замена
А. Эно
️️️️
А. Бернабе
81'
Замена
В. Михаила
️️️️
С. Сом
79'
Желтая карточка
Д. Камара
74'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Бенедичак
74'
Замена
Д. Камара
️️️️
Н. Эстевес
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
67'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Г. Мхитарян
67'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
66'
45'
+1
Желтая карточка
А. Бернабе
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Юрич
Пас отдал
С. Сом
26'
Замена
С. Юрич
️️️️
Д. Ман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Парма
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
41
Иссиака Камате
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
77
Габриэл Бразао
ЦФ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦП
26
Войо Кулибали
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
24
Станко Юрич
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
8
Госенс
6
де Врей
95
Бастони
33
Д'Амброзио
8
Асллани
22
Мхитарян
21
Гальярдини
24
Дюмфрис
32
Корреа
10
Мартинес
4-1-2-2-1
1
Буффон
15
Дель Прато
71
Осорио
5
Валенти
40
Балог
19
Сом
24
Эстевес
80
Бернабе
27
Ман
20
Васкес
9
Бенедичак
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
33
Д'Амброзио
15
Ачерби
15
Ачерби
33
Д'Амброзио
32
Корреа
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
32
Корреа
8
Госенс
36
Дармиан
36
Дармиан
8
Госенс
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
10
Джеко
10
Джеко
22
Мхитарян
5
Валенти
3
Циркати
3
Циркати
5
Валенти
80
Бернабе
18
Эно
18
Эно
80
Бернабе
24
Эстевес
3
Камара
3
Камара
24
Эстевес
19
Сом
7
Михаила
7
Михаила
19
Сом
27
Ман
24
Юрич
24
Юрич
27
Ман
9
Бенедичак
45
Инглесе
45
Инглесе
9
Бенедичак
Остались в запасе
Интер
Парма
21
Алекс Кордас
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
41
Иссиака Камате
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
77
Габриэл Бразао
ЦФ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦП
26
Войо Кулибали
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
41
Иссиака Камате
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
77
Габриэл Бразао
ЦФ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦП
26
Войо Кулибали
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Интер - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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