Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Уфа - Динамо Бр
Уфа - Динамо Бр: обзор матча 02 ноября 2022
Уфа
02.11.2022, среда, 12:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Динамо Бр
9'
Э. Касинтура
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уфа - Динамо Бр
Замена
А. Погосов
️️️️
Э. Касинтура
88'
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Никитин
88'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Евсеев
83'
Замена
К. Карп
️️️️
Р. Фищенко
80'
70'
Замена
А. Медведев
️️️️
Д. Молчанов
70'
Замена
Д. Соболев
️️️️
Н. Мараев
62'
Красная карточка
С. Евтушенко
Замена
А. Голубев
️️️️
Р. Минаев
61'
58'
Замена
Н. Катаев
️️️️
Д. Фомичев
35'
Замена
А. Новиков
️️️️
Д. Пикатов
ГОЛ! 1:0!
Э. Касинтура
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Динамо Бр
1
Илья Сухорученко
ВР
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
88
Максим Новиков
ОП
10
Николай Мараев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
10
Владислав Дрогунов
ЦФ
20
Дмитрий Пикатов
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
77
Александр Оленев
ЦФ
Уфа
71
Максим Вафиев
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Динамо Бр
55
Никита Катаев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
7
Денис Соболев
ЦП
12
Артем Медведев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
3-3-1-2-1
81
Кукушкин
3
Плиев
15
Плиев
3
Ботака-Иобома
52
Конюхов
6
Фищенко
11
Темников
94
Евсеев
7
Никитин
17
Касинтура
77
Минаев
3-1-1-1-4
1
Сухорученко
2
Евтушенко
3
Луппа
25
Фомичев
88
Новиков
10
Мараев
74
Казимир
77
Оленев
18
Молчанов
20
Пикатов
10
Дрогунов
7
Никитин
23
Ахатов
23
Ахатов
7
Никитин
17
Касинтура
24
Погосов
24
Погосов
17
Касинтура
94
Евсеев
99
Емельянов
99
Емельянов
94
Евсеев
6
Фищенко
55
Карп
55
Карп
6
Фищенко
77
Минаев
50
Голубев
50
Голубев
77
Минаев
25
Фомичев
55
Катаев
55
Катаев
25
Фомичев
20
Пикатов
15
Новиков
15
Новиков
20
Пикатов
18
Молчанов
12
Медведев
12
Медведев
18
Молчанов
10
Мараев
7
Соболев
7
Соболев
10
Мараев
Остались в запасе
Уфа
Динамо Бр
70
Дилан Ортис
ЦФ
15
Александр Масалов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
71
Максим Вафиев
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Арслан Халимбеков
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Остались в запасе
70
Дилан Ортис
ЦФ
15
Александр Масалов
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
71
Максим Вафиев
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
Остались в запасе
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Статистика матча Уфа - Динамо Бр
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Сергей Архипов
Виталий Жолобов
Резервный судья:
Данил Каширин
Делегат:
Филипп Яковлев
Инспектор:
Виктор Клепиков
Стадион:
Нефтяник
Новости команд
Все
Уфа
Динамо Бр
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
19:55
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Беленов ответил, будут ли игроки «Уфы» бойкотировать матчи на фоне долгов
21 ноября
Клуб Первой лиги с опытом еврокубков может отправиться в Небесную лигу
21 ноября
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
19:55
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Беленов ответил, будут ли игроки «Уфы» бойкотировать матчи на фоне долгов
21 ноября
Клуб Первой лиги с опытом еврокубков может отправиться в Небесную лигу
21 ноября
1
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
20 ноября
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+